В Березовском районе за 2017 год выявлено 18 человек, употребляющих наркотики

На 1 января 2018 года на различных видах учета в кабинете нарколога состояло 43 лица с проблемами наркомании и токсикомании.

Наркомания – это тяжелое хроническое заболевание, возникающее вследствие систематического потребления наркотических средств. Помимо медицинской проблемы, наркомания содержит и социальные аспекты: под воздействием вредных веществ люди могут совершать кражи, разбои, убийства, у них рушатся отношения с семьей, друзьями, коллегами.

Если вам необходима помощь или вы заподозрили, что у близких появилось пристрастие к наркотическим средствам, можете обратиться за консультацией или лечением в наркологический кабинет №219 поликлиники г. Березы или по телефону 3-00-82, а также в Брестский областной наркологический диспансер по адресу: г. Брест, переулок Брестских дивизий, 2, телефон регистратуры: 8-0162-53-28-17.

Надежда АБЗАЛИМОВА, врач-нарколог Березовской ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого.