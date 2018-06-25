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Все дороги ведут в «Гранд». В Березе открылся новый комплекс досуга под гордым названием «Гранд Клуб»
26.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Представьте себе место, в котором отдохнуть смогут и дети, и любители спорта, и желающие с размахом отметить юбилей, и даже молодежь, которая предпочитает ночной образ жизни. Звучит, как смелая фантазия? А ведь такое заведение в Березе уже есть.
Читайте в номере за 23 июня.
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Все дороги ведут в «Гранд». В Березе открылся новый комплекс досуга под гордым названием «Гранд Клуб»
Представьте себе место, в котором отдохнуть смогут и дети, и любители спорта, и желающие с размахом отметить юбилей, и даже молодежь, которая предпочитает ночной...
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