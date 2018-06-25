Все дороги ведут в «Гранд». В Березе открылся новый комплекс досуга под гордым названием «Гранд Клуб»

Представьте себе место, в котором отдохнуть смогут и дети, и любители спорта, и желающие с размахом отметить юбилей, и даже молодежь, которая предпочитает ночной образ жизни. Звучит, как смелая фантазия? А ведь такое заведение в Березе уже есть.

Читайте в номере за 23 июня.

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