ФУТБОЛ: забиваем, проигрываем и… ликуем

В очередном матче чемпионата Брестской области, состоявшемся 16 июня на стадионе ДЮСШ г. Березы, ФСК «Кречет» неожиданно уступил со счетом 1:3 ФК «Ганцевичи».

После того как наш Иван Линник в середине первого тайма ударом головой с вратарской площадки открыл счет, казалось, что победная поступь березовской команды будет продолжена и упрочнено лидерство в восточной зоне. Но не тут-то было.

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…А вот, кто действительно ликует и радуется, так это россияне, особенно после очередной победы хозяев чемпионата мира по футболу над сборной Египта со счетом 3:1. Об этом нам написал уроженец г. Березы, ныне проживающий в г. Санкт-Петербурге, Игорь Подоровский, который специально для «Маяка» сфотографировался с тремя бразильскими болельщиками, которых зовут Хуан, Педро и Лопес.

Полный текст публикаций читайте в выпуске газеты за 23 июня.