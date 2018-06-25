Уголовное дело за взятки заведено в отношении должностных лиц Госстандарта





Следственный комитет расследует уголовное дело о коррупции в отношении первого заместителя директора и начальника отдела Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, руководитель частного предприятия в июне этого года передал вышеупомянутым должностным лицам в качестве взятки денежные средства в сумме 200 рублей каждому за утверждение заведомо подложного документа – «норм расходования топливно-энергетических ресурсов на 2017 год».

По информации ведомства, действия директора частного предприятия квалифицированы по ч. 1 ст. 431 (дача взятки), первого заместителя директора департамента – по ч. 3 ст. 430, начальника отдела – по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

