«Прямая телефонная линия»

28 июня 2018 года с 11.00 ддо 13.00 «прямую телефонную линию» с населением будет проводить старший инспектор группы по гражданству и миграции Шарковщинского РОВД Татьяна Гордеевна Морозова по телефону 4-14-54.
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