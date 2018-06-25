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Алиев: Сотрудничество между Баку и Минском успешно развивается
26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются во многих сферах, в том числе в области политики и экономики.
Также он отметил важность встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, которая состоялась недавно. В свою очередь Зась поздравил Алиева с победой на президентских выборах.
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Также президент Азербайджана отметил важность недавней встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
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