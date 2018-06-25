Алиев: Сотрудничество между Баку и Минском успешно развивается

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщает «МИР 24».

Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются во многих сферах, в том числе в области политики и экономики.

Также он отметил важность встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, которая состоялась недавно. В свою очередь Зась поздравил Алиева с победой на президентских выборах.