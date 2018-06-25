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Житель Лиды убил свою жену ножницами
26.06.2018 17:22 — Разное | Аргументы и факты
Конфликт между супругами произошел 25 июня.
52-летний мужчина стал душить жену, позже один раз ударил ее ножницами. Женщина скончалась на месте, пишет
Он сам сообщил обо всем в милицию, а после стал резать себе вены. Но милиция успела его остановить. Его задержали.
Сейчас проводится проверка. Семья считалась благополучной, оба супруга были трезвы во время ссоры.
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ГАИ УВД Гродненского облисполкома Конфликт между супругами произошел 25 июня. 52-летний мужчина стал душить жену,...
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