Житель Лиды убил свою жену ножницами

Конфликт между супругами произошел 25 июня.

52-летний мужчина стал душить жену, позже один раз ударил ее ножницами. Женщина скончалась на месте, пишет БЕЛТА.

Он сам сообщил обо всем в милицию, а после стал резать себе вены. Но милиция успела его остановить. Его задержали.

Сейчас проводится проверка. Семья считалась благополучной, оба супруга были трезвы во время ссоры.



