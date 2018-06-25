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Минский стадион "Динамо" получил от IAAF сертификат первой категории

26.06.2018 17:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Минский стадион "Динамо" получил от IAAF сертификат первой категории
БЕЛТА

 

Соответствующий документ подписан главой IAAF Себастьяном Коэ и главой технического комитета IAAF Хорхе Сальседо. "Сертификат позволяет проводить международные турниры самого высокого уровня, в том числе чемпионаты мира", - пояснили в федерации.

Высокий уровень обновленной арены смогли оценить ведущие белорусские атлеты, среди них Алина Талай, которая показала на новых беговых дорожках второй результат в карьере (12,50 сек.). "Минский стадион - самого высокого класса. Перед стартом, как только вошла на арену, создалось впечатление, что я на чемпионате мира или Олимпийских играх", - отметила она.

Государственный тренер сборной Украины по легкой атлетике Вячеслав Тыртышник в интервью федерации легкой атлетики Украины назвал "Динамо" шикарным. "Был удивлен чистотой, порядком, количеством и качеством спортивных сооружений. В Минске в отличном состоянии дорожки для велосипедистов и лыжероллеров, в темное время суток все подсвечивается. А что уж говорить о спортивных аренах! У белорусов теперь есть шикарный стадион "Динамо", где проходила матчевая встреча, есть арена для хоккея, крытая арена для конькобежного спорта, невероятных масштабов дом художественной гимнастики. Вот вы едете по проспекту и видите - здесь дом футбола, здесь дом гребли... Все имеет шикарный вид", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в открытии стадиона "Динамо"после реконструкции 21 июня принимали участие президент Беларуси Александр Лукашенко, глава IAAF Себастьян Коэ. 22 июня состоялась международная матчевая встреча, в которой победу одержали атлеты из Беларуси.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Минский стадион "Динамо" получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) сертификат первой категории, сообщили корреспонденту в БФЛА.
 
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