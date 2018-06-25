|
А по асфальту "каблучки". Концерн PSA представил новое семейство коммерческих фургонов
Группа PSA представила новое семейство легких коммерческих автомобилей, созданных на основе платформы EMP2 — это новые поколения Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Partner.
Напомним, что минувшей весной в Женеве были показаны
Как и пассажирские версии, все грузовое трио будет предлагаться с двумя вариантами длины кузова — 4,4 м и 4,75 м (колесная база — 2,78 м и 2,97 м соответственно). Заявленная грузоподъемность — от 650 до 1000 кг, объем грузового отсека варьируется от 3300 до 4400 л. Для новых «каблучков» предложат и полный набор современных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и дорожными знаками и контроль усталости водителя.
Что касается техники, то на выбор будут доступны два бензиновых мотора объемом 1,2 л (110 и 130 лошадиных сил) и 1,5-литровый турбодизель с тремя вариантами форсировки (75, 100 и 130 сил).
Производство новых фургонов будет налажено на заводах в Мангуалде (Португалия) и в Виго (Испания). В Европе прием заказов на новые Berlingo, Partner и Combo начнется этой осенью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн PSA презентовал новое поколение популярных развозных фургончиков, созданных на платформе EMP2. Это Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)