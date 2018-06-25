Группа PSA представила новое семейство легких коммерческих автомобилей, созданных на основе платформы EMP2 — это новые поколения Citroen Berlingo, Opel Combo и Peugeot Partner.



Opel Combo

Напомним, что минувшей весной в Женеве были показаны пассажирские варианты «каблучков» — причем в случае с Peugeot такая версия получила отдельное имя Rifter . В случае с Berlingo и Partner речь идет о третьем поколении машин, в то время как для опелевского Combo это уже пятая по счету генерация — и сменит она фургон, созданный в сотрудничестве не с General Motors, а Fiat (модель уходящего поколения представляла собой Doblo с другими эмблемами).



Citroen Berlingo

Как и пассажирские версии, все грузовое трио будет предлагаться с двумя вариантами длины кузова — 4,4 м и 4,75 м (колесная база — 2,78 м и 2,97 м соответственно). Заявленная грузоподъемность — от 650 до 1000 кг, объем грузового отсека варьируется от 3300 до 4400 л. Для новых «каблучков» предложат и полный набор современных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и дорожными знаками и контроль усталости водителя.



Peugeot Partner

Что касается техники, то на выбор будут доступны два бензиновых мотора объемом 1,2 л (110 и 130 лошадиных сил) и 1,5-литровый турбодизель с тремя вариантами форсировки (75, 100 и 130 сил).



Opel Combo

Производство новых фургонов будет налажено на заводах в Мангуалде (Португалия) и в Виго (Испания). В Европе прием заказов на новые Berlingo, Partner и Combo начнется этой осенью.