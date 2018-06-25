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Победитель фотоконкурса Huawei получит 20 тысяч долларов, участвовать могут белорусы

26.06.2018 17:18 — Разное | Tut.by  
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Победитель фотоконкурса Huawei NEXT-Image Awards получит денежный приз в размере 20 000 долларов США, смартфон Huawei P20 Pro и ноутбук MateBook X Pro.

В конкурсе могут принять участие пользователи смартфонов Huawei, любители и профессионалы, проживающие во всех странах, в том числе в Беларуси.


Премия NEXT-IMAGE Awards охватывает шесть категорий, в которых компания и предлагает участникам продемонстрировать свои навыки: «Спокойной ночи», «Лица», «Здравствуй, жизнь!», «Регистрация», «Тайм-лайн» и «История».

После первичного отбора работы 500 финалистов будут оцениваться группой жюри, состоящей из пяти экспертов, в числе которых — исполнительный директор Международного центра фотографии (ICP) Марк Любелл и четверо молодых фотографов, в том числе недавние выпускники Школы ICP. Такой состав жюри позволит оценить работы как с экспертной точки зрения, так и глазами представителей молодого поколения, постоянно использующего смартфоны для фотосъемки.

Победитель международного конкурса получит денежный приз в размере 20 000 долларов США, смартфон с лучшей в мире камерой Huawei P20 Pro и ноутбук Huawei MateBook X Pro. Также будут определены победители в каждой из шести конкурсных категорий и 50 вторых призеров, которым вручат смартфоны Huawei P20 Pro.


Прием заявок от участников продлится до 31 августа 2018 года. Имена победителей станут известны в конце сентября 2018 года. Более подробную информацию по регистрации и участию можно найти на официальном сайте конкурса.

Международный конкурс впервые состоялся в 2017 году и стал успешным: было получено более 157 тысяч заявок из более 90 стран мира. Поэтому Huawei приняла решение сделать его ежегодным.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Huawei:

 
 
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Среди других призов - смартфоны Huawei P20 Pro и ноутбуки MateBook X Pro.
 
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