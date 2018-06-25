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В Кричевском районе двое пьяных пытались слить топливо из комбайна с помощью бревна. Закончилось трагически
Попытка слить топливо из комбайна закончилась гибелью одного из злоумышленников,
25 июня двое пьяных работников одного из сельскохозяйственных предприятий Кричевского района, 44- и 48-летний мужчины, решили похитить из топливного бака комбайна «Палессе», стоящего на мехдворе, солярку. Они попытались подсунуть бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить технику и слить топливо. Однако бревно отскочило и ударило по голове 48-летнего мужчину. Второй, увидев, что подельник упал, испугался и убежал.
Скорую вызвал диспетчер предприятия. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось.
По факту его гибели проводится проверка.
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В Кричевском районе двое пьяных пытались слить топливо из комбайна с помощью бревна. Закончилось трагически
Они попытались подсунуть бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить технику и слить топливо. Однако бревно отскочило и ударило по голове 48-летнего мужчину.
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