В Кричевском районе двое пьяных пытались слить топливо из комбайна с помощью бревна. Закончилось трагически

Попытка слить топливо из комбайна закончилась гибелью одного из злоумышленников, сообщает СК.





25 июня двое пьяных работников одного из сельскохозяйственных предприятий Кричевского района, 44- и 48-летний мужчины, решили похитить из топливного бака комбайна «Палессе», стоящего на мехдворе, солярку. Они попытались подсунуть бревно под колесо комбайна, чтобы наклонить технику и слить топливо. Однако бревно отскочило и ударило по голове 48-летнего мужчину. Второй, увидев, что подельник упал, испугался и убежал.

Скорую вызвал диспетчер предприятия. Мужчину отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

По факту его гибели проводится проверка.



