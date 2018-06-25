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Елизавета II одобрила билль о Brexit

26.06.2018 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Елизавета II одобрила билль о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила во вторник, 26 июня, билль о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

Объявление о выдаче так называемой королевской санкции - финальной стадии в принятии законопроекта, который стал предметом дискуссий в британском парламенте на протяжении последних месяцев, - сделал спикер нижней палаты законодательного органа, Палаты общин, Джон Беркоу, передает ТАСС.

Эксперты уже назвали этот закон одним из самых конституционно значимых актов в истории британского законодательства. После Brexit он отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространяет действие европейского законодательства на территорию Соединенного Королевства. Если страна вышла бы из ЕС в марте 2019 года, как это запланировано, а билль об отмене не вступил бы в силу, это привело бы к юридическому хаосу - европейские нормы технически продолжали бы применяться в Великобритании.

Принятие законопроекта стало возможным после того, как на прошлой неделе Палата общин отвергла поправку в билль, предоставляющую законодательному органу Соединенного Королевства право голоса по финальной сделке о Brexit. Это было сделано после того, как правительство перед лицом грозившего ему поражения при голосовании допустило возможность наделения законодателей правом вносить изменения в итоговый текст соглашения. После этого в этот же день верхняя палата парламента, Палата лордов, одобрила законопроект в том виде, в котором он вернулся к ним из нижней палаты, отказавшись вносить новые поправки.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

 
 
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Королева Великобритании Елизавета II одобрила во вторник, 26 июня, билль о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
 
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