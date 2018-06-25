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Продуктовый магазин № 68 в 11-м городке открылся после ремонта. Что изменилось
26.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер
В магазине КУП «Слуцкторг» № 68 ремонт начался в конце мая. В обновлённом виде он полностью перешёл на формат самообслуживания.
В магазине отремонтировали фасад, также появились красочные витрины.
Произошло и ещё одно существенное изменение. Раньше в магазин было два входа — в продуктовый отдел и в отдел, где продавались винно-водочные изделия, овощи и фрукты. Сейчас же в магазине убрали все перегородки, торговая зона теперь объединена в один зал.
«Установлены новое холодильное оборудование и витрины для хранения мяса, рыбы, птицы, алкогольной продукции. Расширен ассортимент кондитерских изделий и детского питания. Кроме того, магазин перешёл на использование штрих-кодов, что удобно покупателю: теперь на чеке будет видно, что и по какой цене он приобрёл», — рассказала «Кур'еру» Татьяна Ласько, заместитель директора КУП «Слуцкторг.
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