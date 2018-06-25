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На пляже в 11-м городке в Слуцке нельзя купаться детям

26.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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На&nbsp;пляже в&nbsp;11-м городке в&nbsp;Слуцке нельзя купаться детям
Фото: Алесь Достанко
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В акватории слуцкого пляжа в районе 11-го городка превышено содержание кишечной палочки.

«Пока мы ограничили купание только для детей. Взрослые же могут купаться и заниматься водным спортом без ограничений. Мы следим за качеством воды, результаты исследований очередных проб воды будут известны на следующей неделе», — пояснила «Кур'еру» Вера Макарич, заведующая отделом гигиены Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Дети не смогут искупаться в реке уже с завтрашнего дня, 27 июня. Слуцкое ЖКХ разместит информацию об ограничении купания на информационном щите в зоне отдыха.

 
 
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