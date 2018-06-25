Гандбол: Беларусь поднялась в рейтинге Европейской Федерации

Белорусская Федерация гандбола значительно улучшила свои позиции в рейтинге Европейской Федерации гандбола среди мужских команд.

По результатам трех соревновательных циклов Беларусь поднялась с 12 на 9 место. Это стало возможным благодаря успешному выступлению БГК имени Мешкова в Лиге Чемпионов и минского СКА в Кубке ЕГФ (именно результаты клубов влияют на рейтинг национальных ассоциаций). В женском рейтинг-листе прогресса нет: Беларусь на 26-м месте.