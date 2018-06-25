К II Европейским играм в тоннелях минского метро появится мобильная связь

Об этом сообщил БЕЛТА руководитель технического департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы» Алексей Тяжких.

«Улучшение качества связи в Минском метрополитене, в частности обеспечение непрерывной связи во всех тоннелях метро, является неотъемлемой частью подготовки к II Европейским играм», отметил Алексей Тяжких.

Напомним, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. За наградами в белорусскую столицу приедут свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран.