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К II Европейским играм в тоннелях минского метро появится мобильная связь

26.06.2018 17:59 — Разное | Аргументы и факты  
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К II Европейским играм в тоннелях минского метро появится мобильная связь
БЕЛТА

Об этом сообщил БЕЛТА руководитель технического департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы» Алексей Тяжких.

К II Европейским играм в тоннелях минского метро появится мобильная связь Пять гостиниц собираются открыть в Минске к Европейским играм-2019

«Улучшение качества связи в Минском метрополитене, в частности обеспечение непрерывной связи во всех тоннелях метро, является неотъемлемой частью подготовки к II Европейским играм», отметил Алексей Тяжких.

Напомним, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. За наградами в белорусскую столицу приедут свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. За наградами в белорусскую столицу приедут свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран.
 
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