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К II Европейским играм в тоннелях минского метро появится мобильная связь
26.06.2018 17:59 — Разное | Аргументы и факты
Об этом сообщил
«Улучшение качества связи в Минском метрополитене, в частности обеспечение непрерывной связи во всех тоннелях метро, является неотъемлемой частью подготовки к II Европейским играм», отметил Алексей Тяжких.
Напомним, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. За наградами в белорусскую столицу приедут свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран.
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Напомним, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске. За наградами в белорусскую столицу приедут свыше 4 тыс. атлетов из 50 стран.
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