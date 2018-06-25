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В Google Earth добавили вычисление расстояний и площадей

26.06.2018 17:26 — Разное | dev.by  
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Сервис Google Earth получил инструмент для измерения площади участков и расстояний между несколькими объектами, сообщает The Next Web.

В Google Earth добавили вычисление расстояний и площадей

Xотя в Google Maps для измерения расстояний уже давно есть виртуальная линейка, новая опция будет особенно полезна для учащихся школ: инструмент позволяет отметить любое количество точек на карте в любой части планеты и с высокой точностью подсчитать расстояние между двумя из них или площадь области, ограниченной несколькими точками. Кроме этого, в «Картах» не других возможностей Google Earth — например, 3D-туров.

Инструментом уже можно воспользоваться в браузере Chrome, чуть позже на этой неделе он станет доступен и для Android-устройств. В скором времени компания обещает добавить поддержку iOS-устройств.

 
 
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Сервис Google Earth получил инструмент для измерения площади участков и расстояний между несколькими объектами, сообщает The Next Web. Читать далее
 
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