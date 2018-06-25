В Минске таксист сломал мужчине ногу

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События происходили у дома на улице Веры Хоружей. Милиционеры установили, что 69-летний мужчина ожидал, пока женщина освободит парковочное место, чтобы поставить свой автомобиль. В этот момент к дому подъехала другая машина, водитель которой попросил не перекрывать ему проезд.— рассказали в милиции.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали мужчину, который избил пожилого горожанина. Им оказался 52-летний водитель такси.В отношении таксиста возбудили уголовное дело по п. 7 ч. 2 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Мужчина водворен в изолятор временного содержания.