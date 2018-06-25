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Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС
Фото: Reuters
«Я должен сообщить, что Ее Величество подписала документ, одобряющий закон о выходе из Евросоюза», — заявил Джон Беркоу под одобрительные аплодисменты членов парламента от Консервативной партии.
Документ, о котором говорил Беркоу, аннулирует соглашение от 1972 года, предусматривающее вступление Великобритании в ЕС. В соответствии с законом Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз в 23.00 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.
Ранее документ о Brexit был одобрен обеими палатами парламента и передан королеве. Изначально предполагалось, что Елизавета II подпишет его на прошлой неделе, однако она вместо этого уехала на скачки в Аскоте, указывала Daily Mail.
В 2016 году на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза победили сторонники Brexit с результатом 51,9%. В 2017 году начались переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях этого процесса.
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Королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза.
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