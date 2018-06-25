На вечер вторника объявлен оранжевый уровень опасности: идут грозы

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Рекомендации МЧС для населения при грозе

говорится в сообщении.Напомним, по прогнозам синоптиков, в середине недели с ростом атмосферного давления погода улучшится и потеплеет.Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.