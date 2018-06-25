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На вечер вторника объявлен оранжевый уровень опасности: идут грозы

26.06.2018 17:02 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Во второй половине дня и вечером в Беларуси ожидаются грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Сегодня, 26 июня, в период с 15 часов до 21 часа в западных и центральных районах Беларуси ожидаются грозы. В Минске в период с 15 часов до 21 часа ожидается гроза», — говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в середине недели с ростом атмосферного давления погода улучшится и потеплеет.


Рекомендации МЧС для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

 
Теги: Минск
 
 
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Во второй половине дня и вечером в Беларуси ожидаются грозы. Объявлен оранжевый уровень опасности.
 
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