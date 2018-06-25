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Объем строительства жилья в Беларуси в 2019 году планируется увеличить до 4,5 млн кв.м

26.06.2018 17:31 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси в 2019 году планируют построить 4,5 млн кв.м жилья, сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный перед началом заседания президиума Совмина во вторник.

"Строить будем больше. Уже рассматривая перспективу, если брать жилищное строительство, в ближайшее время - это следующий год - как минимум 4,5 млн "квадратов", 2020 год - 5 млн кв.м, и дальше от 6 млн кв.м в год и выше, в зависимости от потребности и возможностей экономики", - сказал А.Черный, слова которого приводит госагентство БелТА.

При этом, по мнению министра, с господдержкой должна вводиться четверть от планируемого объема жилья в год.

"За счет чего? Сегодня нормально заработал указ N240, который позволяет кредитовать нуждающихся, заканчивается работа над указом по жилищно-строительным сбережениям, Минэкономики завершает работу по ипотеке. Это те рычаги, которые позволят увеличить число граждан, имеющих доступ к строительству жилья. Для нуждающихся стоимость "квадрата" будем держать в рамках среднемесячной заработной платы", - подчеркнул министр. Он напомнил, что такая стоимость квадратного метра удерживалась в 2017 году и удерживается в течение текущего года.

Как сообщалось, в 2018 году в Беларуси планируется построить 4 млн кв.м жилья.

В 2017 году объем строительства жилья в стране составил 3 млн 792,5 тыс. кв.м и сократился по сравнению с 2016 годом на 11,5%.

 
 
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В Беларуси в 2019 году планируют построить 4,5 млн кв.м жилья, сообщил министр архитектуры и строительства Анатолий Черный перед началом заседания президиума Совмина...
 
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