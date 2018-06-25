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Областные аэропорты намерены привлечь пассажиров из Китая, Польши и России

26.06.2018 17:28 — Разное | Интерфакс  
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Региональные аэропорты Беларуси планируют привлечь пассажиров из Китая, России, Украины и стран Евросоюза, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Запад" заместитель директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Ирина Морозова.

"Минтрансом совместно с областными исполнительными комитетами ранее была разработана и утверждена концепция развития областных аэропортов республики (…). По каждому областному аэропорту определены основные направления развития", - рассказала И.Морозова.

Так, для аэропорта Брест перспективным видится привлечение туристических чартерных рейсов из Китая, а также части пассажиропотока из аэропортов Варшавы (Окенце и Модлин). "Это позволит сформировать направления регулярных авиарейсов в Российскую Федерацию и страны Европейского Союза, а также чартерные туристические программы с вылетом из Бреста в Грецию, Грузию, Египет, Испанию, Черногорию, Болгарию, Арабские Эмираты", - отметила собеседник.

Для аэропортов Витебск и Могилев предполагается увеличение объема авиаперевозок путем привлечения пассажиров, летающих авиарейсами "эконом-класса" из сопредельных областей России (Смоленской, Псковской, Брянской). "По мере решения задачи привлечения данной категории пассажиров возможно организовать регулярные и чартерные рейсы в аэропорты Российской Федерации - в Москву, Санкт-Петербург, а также Сочи и Анапу (в летний период), и Украины (в Одессу), также в летний период", - рассказала замдиректора департамента.

Аэропорт Гомеля планирует привлечь российских и украинских авиаперевозчиков для осуществления "стыковочных" авиаперевозок, а также части пассажиров из аэропортов Киева (Борисполь и Жуляны). "По мере реализации намеченного возможно открытие регулярного рейса по маршруту Москва - Гомель - Москва, а также чартерных рейсов в аэропорты юго-западных регионов Российской Федерации и южных регионов Украины в летний период", - добавила собеседник.

Для аэропорта Гродно предусматривается привлечение лоукост-авиакомпаний для обеспечения перевозок в рамках въездного и выездного туризма, а также части пассажиров из аэропортов Литвы и Польши.

Как рассказала И.Морозова, эти планы будут "увязаны" с программами развития туризма в регионах.

"Для реализации концепции совместно с облисполкомами и заинтересованными предусмотрена разработка перспективных программ выездного и въездного туризма с узловыми точками в областных аэропортах. А также планов мероприятий по вхождению областных аэропортов в действующие и перспективные логистические схемы доставки экспортно-импортных грузов", - отметила она.

Полный текст интервью 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Региональные аэропорты Беларуси планируют привлечь пассажиров из Китая, России, Украины и стран Евросоюза, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Запад"...
 
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