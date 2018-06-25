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В региональных аэропортах Беларуси увеличивается пассажиропоток

26.06.2018 17:24 — Разное | Интерфакс  
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Пассажиропоток в региональных аэропортах Беларуси в 2018 году может вырасти до 100 тыс. человек, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Запад" заместитель директора департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Ирина Морозова.

"С учетом открытия новых туристических направлений, увеличения частоты выполнения авиарейсов по действующим маршрутам, прослеживается тенденция роста пассажиропотока через региональные аэропорты", - рассказала И.Морозова.

"В 2017 году в областных аэропортах Беларуси обслужено свыше 70,4 тыс. пассажиров, в планах на 2018 год - обслужить около 100 тыс. пассажиров", - уточнила она.

По информации замдиректора департамента, чартерные полеты выполняются в настоящее время из всех областных аэропортов республики по основным туристическим направлениям. Так, из всех пяти аэропортов можно улететь в Анталию (Турция) и Бургас (Болгария). Из Бреста, Гродно и Гомеля - еще и в Тиват (Черногория). Из Гомеля и Могилева чартеры летают также в египетскую Хургаду, причем из Могилева - на круглогодичной основе. Из Гомеля круглый год можно летать в Шарм-аль-Шейх. Из гомельского аэропорта осуществляются также вахтовые чартерные рейсы на Нижневартовск и Сургут и детские гуманитарные рейсы в Ганновер (Германия), Бергамо и Венецию (Италия). Кроме того, из аэропортов Брест, Витебск, Гродно и Гомель дважды в неделю выполняются регулярные рейсы в Калининград.

"С 1 июня этого года три раза в неделю регулярные полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Гомель - Москва (Домодедово) стала выполнять российская авиакомпания S7 Airlines", - напомнила И.Морозова.

"Сейчас ведутся переговоры с руководством польских авиакомпаний "LOT" и "Sprint Air" по вопросу открытия регулярных и чартерных рейсов через аэропорты Брест и Гродно (по программе "безвиза") и в аэропорт Гродно из Израиля", - добавила замдиректора департамента.

Дальнейшее увеличение пассажиропотока в Минтрансе связывают с реализацией утвержденной ранее концепцией развития областных аэропортов республики.

"Ею сформулированы общие для всех областных аэропортов подходы, которые предусматривают развитие пассажирских и грузовых авиаперевозок путем повышения транспортной доступности аэропортов и упрощения формальностей для прохождения процедур оформления пассажиров и грузов, оптимального использования территории, развития инфраструктуры для хранения и обслуживания воздушных судов бизнес-авиации", - рассказала собеседник.

Полный текст интервью

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Пассажиропоток в региональных аэропортах Беларуси в 2018 году может вырасти до 100 тыс. человек, сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Запад" заместитель директора...
 
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