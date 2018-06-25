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Как спасают хлеб и чего ждать от нынешней уборочной кампании в Беларуси – репортаж СТВ
Новости Беларуси. На Минщине подсчитывают убытки от небывалой жары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Около 30 тысяч гектаров полей буквально сгорели на солнце. Две трети из них – озимые зерновые. Больше всего пострадал юг области – Несвижский, Пуховичский, Солигорский, Любанский и Стародорожский районы.
Жара негативно повлияла на урожай и в Березинском районе. Там погибло около 13% зерновых.
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Новости Беларуси. На Минщине подсчитывают убытки от небывалой жары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Около 30 тысяч гектаров полей буквально сгорели на...
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