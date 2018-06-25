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Сельхозпредприятия Минского района приступили ко второму укосу трав
Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Миншчыны начали второй укос трав. На аграрии собрали уже около 30 тысяч гектров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Полевой процесс в большинстве зависит от погоды. Так, в некоторых районах второй укос начался параллельно с первым. Из-за засухи, в 2018 году больше везет районам, где сохранился минимальный запас влаги.
Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
По итогам первого укоса в области заготовили 1,5 миллиона тонн сенажа и более 100 тысяч тонн сена. Больше всех из-за засухи пострадал Несвижский район - там выгорела пятая часть трав.
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Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Миншчыны начали второй укос трав. На аграрии собрали уже около 30 тысяч гектров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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