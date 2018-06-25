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В американском зоопарке панда готовится стать мамой: фотофакт
Новости США. В США сотрудники Смитсоновского национального зоопарка делятся радостью: их воспитанница – панда Мэй Сянь – ждет детеныша, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
В ее поведении проявились все признаки будущей мамы: она начала строить гнездо, больше времени спит и реагирует на громкие звуки. Чтобы обеспечить покой, панду переместили в отдельный вольер.
Маленькие бамбуковые медвежата должны появиться на свет уже через несколько месяцев.
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Новости США. В США сотрудники Смитсоновского национального зоопарка делятся радостью: их воспитанница – панда Мэй Сянь – ждет детеныша, сообщили в программе...
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