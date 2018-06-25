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«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня
Новости Беларуси. В небо над Минским морем 26 июня взлетела авиация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Там прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости.
В небо взмыла основная авиатехника белорусской армии. Это боевые вертолеты МИ-8, истребители МИГ-29, штурмовики СУ-25 – всего семь типов судов.
По традиции, откроют воздушную колонну вертолеты с флагштоками. А завершат – самолеты со шлейфом из дыма в цветах национального флага. Отметим, авиация стартует с трех аэродромов, в том числе с территории России.
Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси:
Добавим, тренировки сейчас проходят по – так называемому – «зеркальному маршруту». Он в точности копирует траекторию движения на параде. Еще одна авиа-репетиция пройдет завтра. А также в пятницу и субботу уже над Минском.
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«Все лётчики первого класса». Репетиция воздушной части парада ко Дню Независимости прошла над Минским морем 26 июня
Новости Беларуси. В небо над Минским морем 26 июня взлетела авиация, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Там прошла репетиция воздушной части парада ко Дню...
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