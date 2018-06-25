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Безбилетник с кулаками набросился на контролера в Барановичах
Новости Беларуси. В Барановичах безбилетник напал на контролера.
Как
В автобус зашел контролер, мужчине не предъявил проездной документ, а набросился на женщину с кулаками. Сотрудник милиции, который стал очевидцем произошедшего, задержал нападавшего.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее задержанный был судим за кражу.
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Новости Беларуси. В Барановичах безбилетник напал на контролера. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось днем...
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