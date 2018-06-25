За счет инвестора планируют сделать МКАД платной для грузовиков

Дмитрий Навой отметил, что проект управления грузовым движением в Минске совершенно новый и он будет рассматриваться в ближайшее время на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Мингорисполкоме. "У нас есть проблема с точки зрения не только безопасности, но и управления трафиком грузовиков: как не допустить, чтобы они ехали через центральную часть города, утяжеляли трафик, ведь это может привести, с одной стороны, к заторам, а с другой - к авариям. Компания Kapsch, которая делала BelToll, выступила с инициативой сделать МКАД платной для грузового транспорта", - сказал Дмитрий Навой.









Предполагается, что город не будет вкладывать средства, а все будет делаться за счет инвестора. Технология отличается от BelToll, планируется использование распознавания номеров.