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Новый тренд в Швеции: людям массово вживляют платежный чип в ладонь

26.06.2018 17:45 — Разное | Партизан  
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Шведы считают, что после введения подкожного RFID-чипа жизнь станет значительно проще.

Теории заговора о тотальном контроле правительства над человеком, похоже, совсем не беспокоят прогрессивных шведов — более 3,5 тыс. человек добровольно записались на чипирование, сообщает Science Alert. 

По мнению добровольцев, подкожный чип, вживляемый с помощью специального пистолета между большим и указательным пальцем, позволит объединить в одном устройстве кошелёк, проездной на метро, поезд, пропуск от офиса и ключи от квартиры.

Считается, что любовь шведов к упрощению повседневных предметов берёт начало в системе социального обеспечения, данными из которых большинство из жителей Швеции может охотно поделиться, если их об этом попросить. 

При этом большинство прогрессивных шведов — трансгуманисты. Люди, которые верят, что достижения науки и техники могут избавить человека от большинства сложностей, связанных со здоровьем, выполнением бытовых задач и всего того, что доставляет обычному человеку беспокойство.


Учёные из Университета Лунда считают, что чипирование откроет для обычных граждан Швеции дорогу в новую "цифровую эпоху" и значительно ускорит рост экономики. Исследователи уверены, что вера шведов в цифровые технологии позволит создать принципиально новый мир, в котором привычные ежедневные операции можно будет совершать удобно и легко. 


Профессор Университета Лунда Моа Петерсен считает, что всего через пару лет количество желающих установить себе микрочип под кожу начнёт расти, а середину столетия Швеция может встретить в качестве первого полностью цифрового государства, пишет postimees.ee


 
 
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Шведы считают, что после введения подкожного RFID-чипа жизнь станет значительно проще.
 
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