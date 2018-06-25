Лебедько не уходит: Я в игре

Теледебаты кандидатов на должность председателя ОГП - это первый опыт, когда через публичную дискуссию, доступную миллионам людей, политики презентуют себя: свои команды, свои программы. Ничего подобного в партийной жизни Беларуси ещё не было.





Теледебаты еще не начались, а интрига уже появилась: в них принимают участие не только заявившие ранее о своих амбициях Василий Поляков, Анна Канопацкая, Николай Козлов, но и… Анатолий Лебедько!









ucpb.org удалось дозвониться до лидера ОГП, который в это время принимает участие в работе Парламентской Ассамблеи «Евронест». Мы спросили, означает ли это, что Анатолий Лебедько – в списке кандидатов на должность председателя ОГП? Редакции сайтаудалось дозвониться до лидера ОГП, который в это время принимает участие в работе Парламентской Ассамблеи «Евронест». Мы спросили, означает ли это, что Анатолий Лебедько – в списке кандидатов на должность председателя ОГП?





Политик был краток: «Я в игре. Я – в списке кандидатов. Все остальное – 8 июля».





Теледебаты можно будет посмотреть 29 июня. Всего будет четыре тематические дискуссии.