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Лебедько не уходит: Я в игре

26.06.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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28 июня пройдут теледебаты кандидатов на должность председателя Объединенной гражданской партии, в которых примет участие и нынешний лидер партии Анатолий Лебедько. Ранее он неоднократно говорил, что покинет этот пост.

Лебедько не уходит: Я в игре
Теледебаты кандидатов на должность председателя ОГП - это первый опыт, когда через публичную дискуссию, доступную миллионам людей, политики презентуют себя: свои команды, свои программы. Ничего подобного в партийной жизни Беларуси ещё не было.

Теледебаты еще не начались, а интрига уже появилась: в них принимают участие не только заявившие ранее о своих амбициях Василий Поляков, Анна Канопацкая, Николай Козлов, но и… Анатолий Лебедько!


Редакции сайта ucpb.org удалось дозвониться до лидера ОГП, который в это время принимает участие в работе Парламентской Ассамблеи «Евронест». Мы спросили, означает ли это, что Анатолий Лебедько – в списке кандидатов на должность председателя ОГП?

Политик был краток: «Я в игре. Я – в списке кандидатов. Все остальное – 8 июля».

Теледебаты можно будет посмотреть 29 июня. Всего будет четыре тематические дискуссии. 

 
 
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28 июня пройдут теледебаты кандидатов на должность председателя Объединенной гражданской партии, в которых примет участие и нынешний лидер партии Анатолий...
 
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