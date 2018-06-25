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Лебедько не уходит: Я в игре
28 июня пройдут теледебаты кандидатов на должность председателя Объединенной гражданской партии, в которых примет участие и нынешний лидер партии Анатолий Лебедько. Ранее он неоднократно говорил, что покинет этот пост.
Теледебаты кандидатов на должность председателя ОГП - это первый опыт, когда через публичную дискуссию, доступную миллионам людей, политики презентуют себя: свои команды, свои программы. Ничего подобного в партийной жизни Беларуси ещё не было.
Теледебаты еще не начались, а интрига уже появилась: в них принимают участие не только заявившие ранее о своих амбициях Василий Поляков, Анна Канопацкая, Николай Козлов, но и… Анатолий Лебедько!
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Политик был краток: «Я в игре. Я – в списке кандидатов. Все остальное – 8 июля».
Теледебаты можно будет посмотреть 29 июня. Всего будет четыре тематические дискуссии.
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28 июня пройдут теледебаты кандидатов на должность председателя Объединенной гражданской партии, в которых примет участие и нынешний лидер партии Анатолий...
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