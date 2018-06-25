Российская ОПГ организовала в Орше переправку санкционки из ЕС в Москву

"После ввода Россией ограничений на ввоз продуктов питания производства стран ЕС группа россиян решила на этом заработать. Двое мужчин зарегистрировали в Орше коммерческое предприятие, наняли бухгалтером еще одну россиянку и начали ввозить из Европы санкционные товары, которые растаможивали якобы для реализации в Беларуси.





У группы были договоренности с индивидуальными предпринимателями и субъектами хозяйствования, которым они реализовывали товар лишь по документам, разумеется, фиктивным. А реально продукты питания вывозились в Москву и продавались за наличку", - сообщил БелТА представитель Комитета государственного контроля Владимир Воронов.





С апреля 2016 года по июнь 2017 года группа промышляла на территории Оршанского района и Орши, уклонялась от уплаты налогов, занижая налоговую базу предприятия и внося в декларации (расчеты) заведомо ложные сведения с использованием поддельных первичных учетных документов о реализации продуктов. В результате бюджет недополучил налог на прибыль в сумме более Br115,3 тыс., что является ущербом в особо крупном размере.





По итогам проверочных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, по которому ведется расследование, а фигуранты скрываются от правосудия в России.





Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченного налога на прибыль, возмещен в полном размере.