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Начальник несвижской Инспекции по охране природы покончил с собой. Он был фигурантом уголовного дела
Как стало известно «
Вячеславу Степуре было 53 года.
С 25 мая его обязанности исполняет другой работник.
Напомним, в начале июня Лукашенко подверг резкой критике работу этого ведомства — бывшим руководителям Госинспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь предъявлены обвинения в коррупции, их уволили с возбуждением уголовных дел, а новым руководителем назначили Юрия Тертеля из пограничного спецназа (ОСАМ; Отдельная служба активных мероприятий), который получил приказ «навести порядок».
Среди фигурантов уголовных дел были несколько руководителей межрайонных инспекций, среди них и Степура. До назначения в Инспекцию он работал заместителем начальника местного РУВД.
У Вячеслава Степуры осталось двое детей.
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Начальник несвижской Инспекции по охране природы покончил с собой. Он был фигурантом уголовного дела
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