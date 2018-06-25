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Елизавета II утвердила билль о Brexit
Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
Подписанный документ отменяет действие европейского законодательства на территории страны. Это необходимая мера для окончательного выхода Великобритании из Евросоюза. Новый закон вступит в силу после Brexit – 29 марта будущего года.
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Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о выходе Соединенного Королевства из ЕС.
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