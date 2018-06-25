Белорусские баскетболисты завершили тренировочный сбор в Раубичах

Баскетболисты сборной Беларуси сегодня завершили тренировочный сбор в Раубичах. Завтра – вылет в Черногорию на матч квалификации чемпионата мира.

Этот поединок состоится 28 июня, а 1 июля у нашей команды – еще одна игра. В Малаге – встреча с испанцами. На данный момент сборная Беларуси располагается на четвёртой строчке в группе и по-прежнему сохраняет шансы на выход в следующий раунд отбора.