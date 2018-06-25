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Женщина устроила стрельбу по прохожим в Гонконге
В Гонконге женщина устроила стрельбу по прохожим. Ранены не менее четырёх человек.
Причём, практически у всех – ранения в голову. Инцидент произошёл в парке. Посетители, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Позже подозреваемую арестовали в одном из торговых центров. Её мотивы выясняют. Основная версия – бытовой конфликт. Террористический след исключают.
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В Гонконге женщина устроила стрельбу по прохожим. Ранены не менее четырёх человек.
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