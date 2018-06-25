Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в Великобритании

В графстве Кембриджшир двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком.

По данным на этот час, погибли два человека (это водитель автобуса и пассажир), шестнадцать ранены. Пострадавших доставляют в больницы. Других подробностей пока нет. Обстоятельства аварии устанавливают.