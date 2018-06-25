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Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в Великобритании
В графстве Кембриджшир двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком.
По данным на этот час, погибли два человека (это водитель автобуса и пассажир), шестнадцать ранены. Пострадавших доставляют в больницы. Других подробностей пока нет. Обстоятельства аварии устанавливают.
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В графстве Кембриджшир двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком.
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