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Взаимное кредитование на Cashbery

26.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Взаимное кредитование на Cashbery

Кэшбери или Cashbery является сервисом по взаимному кредитованию, в коем желающие могут брать некие суммы денежных средств под определенные проценты, либо давать взаймы из своих средств, извлекая из этого неплохой профит.

Между тем, сервис Cashbery принимает инвестиции с января минувшего года и все это время успешно развивается, открыв свои представительства, как в Интернете, так и в вне его. Согласно статистике, в данном проекте прошли регистрацию свыше 250 тыс. пользователей, которые могут консультироваться в 63 офисах Cashbery. Благодаря такому масштабному развитию проект можно назвать топовым по 2017 году.

Сервис Cashbery обладает такими несомненными преимуществами, как:

*компетентное руководство;
*превосходно оснащенный интернет-ресурс;
*есть вся подобающая документация, дабы официально осуществлять микрофинансовую деятельность;
*регулярное опубликование качественных видео-уроков, дабы пользователи платформы могли комфортно с ней работать;
*постоянно растет сеть офисов;
*наличествуют практически любые валюты и криптовалюты на инвестирование;
*возможно проводить внутренний обмен валют;
*наличие функции для переводов денег на платформе иным ее пользователям;
*акции сервиса Cashbery можно покупать и продавать, а также стать его совладельцем;
*имеется собственный интернет-магазин, предоставляющий пользователям большие скидки;
*наличие огромного количества различных рекламных материалов.

Помимо прочего, на Cashbery для инвесторов предлагается 6 тарифных планов на различные сроки по разным процентным ставкам. Наряду с этим, размеры партнерских вознаграждений на проекте зависят от направления инвестированных средств.

На сервисе Cashbery также бытует практика менеджерских вознаграждений. Для их получения пользователь должен достигнуть определенные финансовые показатели по личному вкладу, основному объему, объемам основной ветки (лично приглашенным партнерам). Получив статус «Менеджер пятнадцатого уровня», пользователю начинают учитывать объемы вспомогательных веток.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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