ЦТ по русскому языку на 100 баллов написали 54 человека

Это меньше, чем в прошлом году, когда на высший балл экзамен сдали 66 абитуриентов. Об этом БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий МИКСЮК.

Меньше 10 баллов по русскому языку в этот раз набрали 4,5% поступающих. "Ниже 10 баллов за тест набрали 2 тыс. 906 абитуриентов, это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда нижний порог не преодолели 7,6% поступающих (5 тыс. 527 человек), отметил Миксюк.

Средний балл по русскому языку в этом году составил 37,67. Это выше прошлогоднего значения (34,64 в 2017 году).