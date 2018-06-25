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Житель Новополоцка пробежал 43 км, чтобы помочь "солнечным" детям

26.06.2018 18:22 — Разное | Tut.by  
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С 21 по 24 июня белорусы по всему миру принимали участие в благотворительной акции SunRun Challenge: они бегали, а все полученные километры переводились в килоджоули «доброй энергии».


Их получилось больше 15 миллионов, а значит, по условиям акции компания velcom направит 50 тысяч рублей на счет ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития». Средства будут направлены на закупку дорогостоящего медицинского реабилитационного оборудования.

Всего же белорусы со всего мира за четыре дня пробежали более 54 533 километров в помощь «солнечным» детям, рожденным с синдромом Дауна. В рамках SunRun Challenge самую длинную дистанцию покорил житель Новополоцка Андрей Березовский — он пробежал настоящий марафон и принес воспитанникам детского дома-интерната 43,4 километра.

Акцию поддержали бегуны из Бразилии, Великобритании, Словакии, Швейцарии, Украины и Италии. Также помочь воспитанникам белорусского детского дома-интерната решили жители России, Литвы, Польши, Германии, Франции, Испании, Египта, Омана, США, Китая, Кыргызстана и Кубы.

Поддержали акцию SunRun Challenge и известные белорусы. На беговые старты вышли председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова, многократный чемпион мира по тайскому боксу и вокалист группы BRUTTO Виталий Гурков и многие другие. А футболисты борисовского клуба БАТЭ провели большую командную тренировку и пробежали 120 километров в поддержку детей.

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С 21 по 24 июня белорусы по всему миру принимали участие в благотворительной акции SunRun Challenge.
 
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