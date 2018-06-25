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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании
Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в британском Саутси с призовым фондом 100 тысяч долларов.
В поединке 1/8 финала Вера Лапко взяла верх над швейцаркой Стефани Фогель (№ 95) — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Вера Лапко сыграет с 51-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии.
На турнире в турецкой Анталье белорус Максим Мирный вместе с австрийцем Филиппом Освальдом вышли в четвертьфинал парного турнира, обыграв аргентинско-мексиканский дуэт Федерико Дельбонис / Мигель Анхель Рейес-Варела — 7:6 (7:2), 7:5.
В четвертьфинале Мирный и Освальд сразятся с французами Жонатаном Эйсериком и Хьюго Нисом.
Белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Шанчич на этом же турнире в Анталье выбыли уже после стартового матча, уступив дуэту Гвидо Пелья (Аргентина) / Раду Албот (Молдова) — 6:7 (5:7), 6:2, 8:10.
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Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в британском Саутси с призовым фондом 100 тысяч долларов.
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