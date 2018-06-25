Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании

Белоруска Вера Лапко (№ 84 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в британском Саутси с призовым фондом 100 тысяч долларов.



Вера Лапко. Фото с сайта tennis.by

В поединке 1/8 финала Вера Лапко взяла верх над швейцаркой Стефани Фогель (№ 95) — 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Вера Лапко сыграет с 51-й ракеткой мира Кирстен Флипкенс из Бельгии.

На турнире в турецкой Анталье белорус Максим Мирный вместе с австрийцем Филиппом Освальдом вышли в четвертьфинал парного турнира, обыграв аргентинско-мексиканский дуэт Федерико Дельбонис / Мигель Анхель Рейес-Варела — 7:6 (7:2), 7:5.

В четвертьфинале Мирный и Освальд сразятся с французами Жонатаном Эйсериком и Хьюго Нисом.

Белорус Андрей Василевский и хорват Антонио Шанчич на этом же турнире в Анталье выбыли уже после стартового матча, уступив дуэту Гвидо Пелья (Аргентина) / Раду Албот (Молдова) — 6:7 (5:7), 6:2, 8:10.