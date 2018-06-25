|
ЧМ-2018:Сборные Франции и Дании по футболу сыграли вничью
ЧМ-2018: Сборные Франции и Дании по футболу сыграли вничью в заключительном матче группового тура чемпионата мира 2018 года.
На Московском стадионе «Лужники» 26 июня состоялся матч группы С Дания — Франция. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЧМ-2018: Сборные Франции и Дании по футболу сыграли вничью в заключительном матче группового тура Чемпионата мира 2018 года
|
Свежие газеты
Архив (Разное)