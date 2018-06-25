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ООО «Белинвестторг-Сплав» выполнил подготовительные работы в Зеленом Бору

26.06.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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25 июня 2018 года начались мероприятия по вывозу и утилизации отходов производства (золы свинцовой) находящиеся на территории, прилегающей к бывшему асфальтному заводу в поселке Зеленый Бор Ивацевического района. ООО «Белинвестторг-Сплав» уполномочен на сбор и удаление отходов производства (золы свинцовой) согласно Решению №739 от 25.06.2018 года Ивацевического районного исполнительного комитета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56751.php

ООО «Белинвестторг-Сплав» выполнил подготовительные работы в Зеленом Бору

ООО «Белинвестторг-Сплав» является социально-ответственным бизнесом и, в рамках механизма, разработанного совместно с органами власти, добровольно содействует в решении вопроса по вывозу промышленных отходов, складированных недобросовестными предпринимателями на АБЗ «Нехачево» Ивацевичского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56751.php

ООО «Белинвестторг-Сплав» выполнил подготовительные работы в Зеленом Бору

По итогам совещания 21 июня 2018 года у Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и в рамках реализации Решения Ивацевичского районного исполнительного комитета от 18 мая 2018 года № 579 «О ликвидации мест несанкционированного размещения (захоронения) производственных отходов», ООО «Белинвестторг-Сплав» сообщает:

· проведены все подготовительные работы, необходимые для безопасного вывоза отходов производства (золы свинцовой), складированных на территории п. Зеленый Бор, АБЗ «Нехачево».

· подготовлен и направлен на согласование в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды план отгрузок производственных отходов «золы свинцовой (свинцовой изгари)» 21 июня 2018 года за исходящим №1219.

Для организации работы сооружены специальные навесы, которые изготовлены из металлоконструкций и зашиты поликарбонатом. Конструкции предназначены для предотвращения распространения отходов производства (золы свинцовой) по территории. С целью дальнейшего перемещения, в сооруженных конструкциях предусмотрены колеса. Погрузка отходов будет осуществляться при помощи специального погрузчика, в размещенный под навесом автомобиль. Работы по вывозу отходов будут также выполняться с привлечением предприятий «Бреставтодор», «ДСТ №4 города Бреста», Ивацевичского лесхоза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56751.php

ООО «Белинвестторг-Сплав» выполнил подготовительные работы в Зеленом Бору

Важно отметить, что в период вынужденного молчания, связанного с проведением следственных действий, компании ООО «Белинвестторг-Сплав» был причинен огромный репутационный урон. Брестский областной исполнительный комитет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Ивацевическая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, прокуратура Брестской области совместно с ООО «Белинвестторг-Сплав» приняли решение в организации вывоза промышленных отходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56751.php

ООО «Белинвестторг-Сплав» выполнил подготовительные работы в Зеленом Бору

Таким образом, предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы данные отходы были вывезены для захоронения, а площадки — очищены.

На фотографиях представлен защитный навес, построенный на АБЗ «Нехачево» и процесс погрузки.

 
Теги: Брест
 
 
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25 июня 2018 года начались мероприятия по вывозу и утилизации отходов производства (золы свинцовой) находящиеся на территории, прилегающей к бывшему асфальтному...
 
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