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В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности

26.06.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 июля 1999 года в районе ул. Заводской в г.Барановичи был обнаружен труп жительницы Барановичей, 1985 года рождения, с ножевым ранением шеи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56748.php

В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности

По данному факту в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемое лицо установлено не было. Работа по уголовному делу, несмотря на это с 1999 года не прекращалась как следственными подразделениями, так и подразделениями криминальной милиции.

Экспертами в ходе осмотра места происшествия возле тела девушки обнаружен и изъят биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Однако на тот момент ввиду отсутствия необходимого материального оснащения, выделить ДНК преступника не представлялось возможным.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56748.php

В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие другого преступления, в поле зрения оперативников попал подозреваемый. У него были отобраны образцы для сравнительного исследования.

Сотрудниками правоохранительных органов в феврале текущего года экспертам-генетикам направлены биологические образцы лиц, которые попали в поле зрения по фактам разбоев, для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Специалистами отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области с использованием современного оборудования установлено, что биологический материал одного из мужчин, подозреваемого в другом преступлении, совпадает с генотипом мужчины, биологический материал которого обнаружен в 1999 году.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее дважды судимый за разбой житель г. Барановичи, 1979 года рождения. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается управлением Следственного комитета по Брестской области. С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, в том числе с выездом на место преступления.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56748.php

В Барановичах благодаря ДНК-анализу раскрыто преступление 19-летней давности

Мужчина является рабочим одной из организаций в Барановичах, женат. В ближайшее время планируется рассмотрение вопроса о применении к подозреваемому меры пресечения.

Механизм работы всех структур, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений, от момента работы на месте происшествия, производства экспертиз и сохранности вещественных доказательств по нераскрытым преступлениям, имеют важную роль, для их раскрытия и реализации принципа неотвратимости наказания.

В настоящее время на территории Брестской области остаются нераскрытыми 114 убийств, однако работа по ним не прекращается всеми правоохранительными органами.

Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Татьяна Сивицкая,
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк,
Управление уголовного розыска УВД Брестского облисполкома

 
 
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28 июля 1999 года в районе ул. Заводской в г.Барановичи был обнаружен труп жительницы Барановичей, 1985 года рождения, с ножевым ранением шеи. По данному факту в тот же...
 
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