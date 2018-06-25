|
На границе задержано около полутора центнера сала
26.06.2018 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
22 июня в пункте пропуска «
Предприимчивым владельцем товара оказался житель польской Бяла-Подляски. В надежде осуществить свой план мужчина поместил копченый продукт в вакуумной упаковке в специально оборудованный тайник автомобиля. Несмотря на старания злоумышленника пограничный наряд во время оформления гражданина Польши обнаружил тайник с контрабандой в его транспортном средстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июня в пункте пропуска «Домачево» брестские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза в Беларусь сала общей массой в 140 килограммов. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)