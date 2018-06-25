На границе задержано около полутора центнера сала

22 июня в пункте пропуска « Домачево » брестские пограничники предотвратили попытку незаконного ввоза в Беларусь сала общей массой в 140 килограммов.



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Предприимчивым владельцем товара оказался житель польской Бяла-Подляски. В надежде осуществить свой план мужчина поместил копченый продукт в вакуумной упаковке в специально оборудованный тайник автомобиля. Несмотря на старания злоумышленника пограничный наряд во время оформления гражданина Польши обнаружил тайник с контрабандой в его транспортном средстве.



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Товар и автомобиль правонарушителя изъяты сотрудниками таможни.