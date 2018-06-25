Сборная Перу одержала первую победу на чемпионате мира

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Сборная Перу 26 июня на стадионе "Фишт" в Сочи обыграла Австралию в матче заключительного тура групповой стадии чемпионата мира по футболу.

Австралийцам для выхода в плей-офф нужна была только победа, хотя и она не при любых условиях гарантировала пропуск в 1/8 финала, а лишь при выигрыше французов у датчан в параллельной встрече.

С начала поединка Австралия стала действовать первым номером, однако уже на 18-й минуте пропустила контратаку перуанцев, которая как минимум в два раза усложнила задачу сборной с Зеленого континента. Паоло Герреро, откликнувшись на заброс через полполя, ворвался в штрафную площадь, обыграл защитника на левом фланге и выдал пас на противоположный край на Андре Каррильо, который здорово с ходу приложился к мячу и не оставил шансов голкиперу соперника - 1:0.

Возможно, австралийцам стоило бы запросить видеопросмотр на предмет офсайда у Герреро, который принимал мяч после дальнего заброса со своей половины поля. Но пропустившие гол не стали высказывать претензий.



Фото: Reuters

На 32-й минуте австралийцы были близки, чтобы сравнять счет, но получивший пас от Томаса Рогича прямо перед воротами Мэтью Лекки замешкался, да к тому же еще и оказался в офсайде.

Чем ближе дело двигалось к концу первого тайма, тем бледнее смотрелись австралийцы. А в начале второго они и вовсе пропустили второй мяч. Даже не очень удобного, с рикошетом от ноги соперника, паса от Эдисона Флореса в чужой штрафной площади капитану перуанцев Паоло Герреро было достаточно, чтобы нанести разящий удар из-под полузащитника австралийцев Марка Миллигэна - 2:0.

После этого австралийцам надо было забивать уже минимум трижды. Но они не смогли поразить перуанские ворота ни разу и опустились на последнее место в своей группе.

Перу - тоже без путевки в плей-офф, но на 3-м месте в группе.

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