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Безбилетник напал на контролёра в Барановичах
В Барановичах возбуждено уголовное дело по факту нападения пассажира автобуса на контролёра, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошёл днём 25 июня. Местный житель (1977 года рождения) ехал в автобусе без билета. Когда для проверки оплаты проезда в общественный транспорт зашла контролёр и попросила пассажира показать билет, мужчина отреагировал агрессивно. Он набросился на женщину с кулаками. В автобусе в тот момент на работу ехал милиционер. Он и задержал агрессивного пассажира. Известно, что напавший на контролёра мужчина ранее уже был судим за кражу.
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Инцидент произошёл днём 25 июня.
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