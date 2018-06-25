​Безбилетник напал на контролёра в Барановичах

В Барановичах возбуждено уголовное дело по факту нападения пассажира автобуса на контролёра, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошёл днём 25 июня. Местный житель (1977 года рождения) ехал в автобусе без билета. Когда для проверки оплаты проезда в общественный транспорт зашла контролёр и попросила пассажира показать билет, мужчина отреагировал агрессивно. Он набросился на женщину с кулаками. В автобусе в тот момент на работу ехал милиционер. Он и задержал агрессивного пассажира. Известно, что напавший на контролёра мужчина ранее уже был судим за кражу.