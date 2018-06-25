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ЧМ-2018: в матче между Перу и Австралией перуанцы одержали победу
В матче третьего тура группового этапа мирового первенства между командами Перу и Австралии победу праздновали перуанцы со счётом — 2:0.
Кстати, сборные Австралии и Перу первый раз в истории футбола выходили на поле друг против друга.
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В матче третьего тура группового этапа мирового первенства между командами Перу и Австралии победу праздновали перуанцы со счетом — 2:0
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