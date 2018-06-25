​ЧМ-2018: в матче между Перу и Австралией перуанцы одержали победу

В матче третьего тура группового этапа мирового первенства между командами Перу и Австралии победу праздновали перуанцы со счётом — 2:0.



Таким образом, после трёх туров перуанцы набрали три очка, австралийцы — один балл.

Кстати, сборные Австралии и Перу первый раз в истории футбола выходили на поле друг против друга.