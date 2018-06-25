﻿ Российские Су-34 и Су-30СМ пролетят над Минском в параде ко Дню независимости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские Су-34 и Су-30СМ пролетят над Минском в параде ко Дню независимости

26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В параде в честь Дня независимости Беларуси примут участие российские истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ, приводит ТАСС слова пресс-секретаря главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимира Макарова.

Праздник, напомним, отмечается 3 июля.

«Воздушно-космические силы России представят свои образцы авиационной техники во время парада войск Минского гарнизона», – пояснил Макаров.

Также он добавил, что гости парада смогут увидеть и российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Сначала по Минску пройдет механизированная колонна, а затем в небе появится авиация.

«Воздушный эшелон парада будет представлен боевыми вертолетами Ми-8МТВ-5, Ми-24, истребителями МиГ-29, штурмовиками Су-25, военно-транспортными самолетами Ил-76, Ан-26, учебно-боевыми самолетами Як-130 и учебно-тренировочными самолетами Л-39», – рассказал Владимир Макаров.

За штурвалом воздушных судов будут находиться ведущие летчики военной авиации. Тренировочные полеты запланированы на 29 и 30 июня.

Всего в параде примут участие свыше трех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты, бронетранспортеры противотанковый ракетный комплекс БМ 9П149 «Штурм».

Кроме того, впервые к парадному строю присоединятся женщины-военнослужащие, а также сводный расчет специализированных лицеев, кадетских училищ и корпусов и расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь Дня независимости в столице Беларуси состоится торжественный парад.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Приглашаю вас познакомиться не только с жизнью столицы, но и регионов»: Александр Лукашенко иностранным послам на вручении верительных грамот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика