Российские Су-34 и Су-30СМ пролетят над Минском в параде ко Дню независимости

В параде в честь Дня независимости Беларуси примут участие российские истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ, приводит ТАСС слова пресс-секретаря главного управления идеологической работы Минобороны страны Владимира Макарова.

Праздник, напомним, отмечается 3 июля.

«Воздушно-космические силы России представят свои образцы авиационной техники во время парада войск Минского гарнизона», – пояснил Макаров.

Также он добавил, что гости парада смогут увидеть и российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Сначала по Минску пройдет механизированная колонна , а затем в небе появится авиация.

«Воздушный эшелон парада будет представлен боевыми вертолетами Ми-8МТВ-5, Ми-24, истребителями МиГ-29, штурмовиками Су-25, военно-транспортными самолетами Ил-76, Ан-26, учебно-боевыми самолетами Як-130 и учебно-тренировочными самолетами Л-39», – рассказал Владимир Макаров.

За штурвалом воздушных судов будут находиться ведущие летчики военной авиации. Тренировочные полеты запланированы на 29 и 30 июня.

Всего в параде примут участие свыше трех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты, бронетранспортеры противотанковый ракетный комплекс БМ 9П149 «Штурм».

Кроме того, впервые к парадному строю присоединятся женщины-военнослужащие, а также сводный расчет специализированных лицеев, кадетских училищ и корпусов и расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.