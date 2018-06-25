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Российские Су-34 и Су-30СМ пролетят над Минском в параде ко Дню независимости
26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В параде в честь Дня независимости Беларуси примут участие российские истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30СМ, приводит
Праздник, напомним, отмечается 3 июля.
Также он добавил, что гости парада смогут увидеть и российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.
Сначала по Минску пройдет
За штурвалом воздушных судов будут находиться ведущие летчики военной авиации. Тренировочные полеты
Всего в параде примут участие свыше трех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б, боевые машины пехоты, бронетранспортеры противотанковый ракетный комплекс БМ 9П149 «Штурм».
Кроме того, впервые к парадному строю присоединятся женщины-военнослужащие, а также сводный расчет специализированных лицеев, кадетских училищ и корпусов и расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.
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В честь Дня независимости в столице Беларуси состоится торжественный парад.
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