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Новая модель куклы Barbie «умеет программировать»

26.06.2018 18:14 — Разное | dev.by  
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Производитель кукол Barbie компания Mattel заявила о запуске «Барби-разработчицы» в партнёрсте с образовательной платформой для детей Tynker, пишет Engadget.

Новая модель куклы Barbie «умеет программировать»

Одна из «профессий», которыми снабдили новый выпуск кукол Barbie, —  инженер робототехники. Идущий в комплекте набор образовательных программ поможет детям изучить основы программирования. Уроки нацелены как на детей детсадовского возраста и на более старших, и обучают основам логики, решения задач и основам программирования.

«Очень важно, чтобы все дети имели возможность изучить возможности STEM-образования. Новая программа Tynker и Barbie является важным инструментом для того, чтобы рассказать о них детям разных возрастов, а заодно и обучить азам разработки», — заявила CEO Tynker Кристина Ведати.

Барби-инженер поступает в продажу сегодня — в четырёх «цветах кожи».

 
 
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Производитель кукол Barbie компания Mattel заявила о запуске «Барби-разработчицы» в партнёрсте с образовательной платформой для детей Tynker, пишет Engadget. Читать далее
 
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