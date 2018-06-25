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Новая модель куклы Barbie «умеет программировать»
Производитель кукол Barbie компания Mattel заявила о запуске «Барби-разработчицы» в партнёрсте с образовательной платформой для детей Tynker,
Одна из «профессий», которыми снабдили новый выпуск кукол Barbie, — инженер робототехники. Идущий в комплекте набор образовательных программ поможет детям изучить основы программирования. Уроки нацелены как на детей детсадовского возраста и на более старших, и обучают основам логики, решения задач и основам программирования.
Барби-инженер поступает в продажу сегодня — в четырёх «цветах кожи».
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Производитель кукол Barbie компания Mattel заявила о запуске «Барби-разработчицы» в партнёрсте с образовательной платформой для детей Tynker, пишет Engadget. Читать далее
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