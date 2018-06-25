Новая модель куклы Barbie «умеет программировать»

Производитель кукол Barbie компания Mattel заявила о запуске «Барби-разработчицы» в партнёрсте с образовательной платформой для детей Tynker, пишет Engadget.





Одна из «профессий», которыми снабдили новый выпуск кукол Barbie, — инженер робототехники. Идущий в комплекте набор образовательных программ поможет детям изучить основы программирования. Уроки нацелены как на детей детсадовского возраста и на более старших, и обучают основам логики, решения задач и основам программирования.

«Очень важно, чтобы все дети имели возможность изучить возможности STEM-образования. Новая программа Tynker и Barbie является важным инструментом для того, чтобы рассказать о них детям разных возрастов, а заодно и обучить азам разработки», — заявила CEO Tynker Кристина Ведати.

Барби-инженер поступает в продажу сегодня — в четырёх «цветах кожи».